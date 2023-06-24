شكرا لقرائتكم خبر عن المركز السورى للزلازل: تسجيل 11 هزة أرضية خلال الـ 24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المركز السورى للزلازل أن محطاته سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 11 هزة أرضية، أعلاها سجلت 3.1 درجة على مقياس ريختر.



وأوضح المركز - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم/ السبت/ - أن الهزات التى سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية توزعت على هزة شمال شرق حماة بـ 15 كيلومتراً بلغت شدتها 1.4 درجة، و5 هزات فى لواء إسكندرون، تراوحت شدتها بين 1.3 درجة و2.2 درجة.



وأشار المركز إلى وقوع 4 هزات فى تركيا، تراوحت شدتها بين 2.1 درجة و3.1 درجات، إضافة لتسجيل هزة فى البحر المتوسط بقدر2.4 درجة.