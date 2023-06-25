شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تتابع تطورات الأوضاع في روسيا وتؤكد أهمية حفظ الاستقرار بالبلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الخارجية بمملكة البحرين أن المملكة تتابع تطورات الأوضاع في روسيا الاتحادية، العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي المعني بالسلم والأمن الدوليين.

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن بيان لوزارة الخارجية القول: إن المملكة أكدت أهمية الحفاظ على الاستقرار في روسيا الاتحادية، بقيادة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتطبيق القوانين الشرعية المعتمدة في روسيا؛ بما يحفظ الأمن والاستقرار للشعب الروسي الصديق .

يذكرأن، قال رئيس مجموعة فاجنر الروسية العسكرية الخاصة يفجينى بريجوجن السبت، إنه أمر مقاتليه الذين كانوا يتقدمون صوب موسكو، بالعودة إلى قواعدهم لتجنب إراقة الدماء، بحسب "روسيا اليوم".

ونقلت رويترز عن قائد فاغنر قوله إن مقاتلي المجموعة تقدموا لمسافة 200 كيلومتر باتجاه موسكو خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وكانت الرئاسية البيلاروسية قد أعلنت عن موافقة قائد فاجنر على "اتفاق يضمن سلامة مقاتلي فاجنر مطروح للنقاش".

وقالت إن رئيسها لوكاشينكو تحدث إلى رئيس فاغنر وأنه يتصرف بناء على اتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكان مصدر مقرب من قيادة الجزء الخاضع لسيطرة روسيا من منطقة دونيتسك الأوكرانية كشف، في وقت سابق، أن قافلة من مقاتلي مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة تقترب من ضواحي موسكو.

وذكر المصدر، أن القافلة تضم نحو خمسة آلاف رجل بقيادة القائد الكبير في المجموعة دميتري أوتكين.

وأضاف أن رئيس فاغنر لديه أقل من 25 ألف رجل تحت تصرفه، وأن حوالي خمسة آلاف منهم في روستوف بجنوب البلاد، وهي المدينة التى قال بريجوجين إنه سيطر عليها والتي تمثل أهمية كبيرة لإمدادات الحرب الروسية في أوكرانيا.