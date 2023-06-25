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"قوات أمن الطرق السعودية": لن يسمح بدخول مكة دون تصريح حج

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القاهرة - سامية سيد - أكد قائد المهام والتدخل السريع في القوات الخاصة بأمن الطرق بالمملكة العربية السعودية، العقيد محمد القرني اليوم الأحد إحكام السيطرة الأمنية على مداخل مكة المكرمة لعدم السماح بالحج من دون تصريح.


وقال العقيد القرني - في تصريح خاص لقناة الإخبارية السعودية - "سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين لأنظمة الحج، تعمل قوات أمن الطرق بالمملكة العربية السعودية على رفع مستوى السلامة المرورية لقوافل ضيوف الرحمن ".


وكانت المديرية العامة للجوازات في السعودية قد أعلنت أمس السبت وصول أكثر من 1.6 مليون شخص حتى يوم الجمعة الماضية، إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج لهذا العام

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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