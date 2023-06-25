شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق يقرر تكليف سعد الجبوري بإدارة صندوق إعادة الإعمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر رئيس مجلس الوزراء العراقى، الأحد، إنهاء تكليف محمد هاشم العاني من مهام إدارة صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية، وتكليف سعد فيصل أمين الجبورى بمهام إدارة الصندوق بدلا منه.

وأكدت الحكومة العراقية في بيان لها أن ذلك يأتي ضمن إجراءات الحكومة في تدقيق شبهات الفساد وسوء الإدارة في استثمار التخصيصات المالية لتقديم الخدمات للمواطنين، وبناءً على التقارير الواردة وما توفر من معلومات.

وأشارت الحكومة العراقية إلى أنها أعدت برنامجاً تفصيلياً لإجراء الإصلاحات الإدارية في الصندوق، وإعفاء الموظفين المقصرين أو المتلكئين، الذين تسببوا بهدر المال العام، وعدم تحقق الغرض المطلوب من الصندوق، وفي الوقت نفسه، فإنّ الحكومة تنوي إطلاق برنامج واسع لمشاريع يلمسها المواطن العراقي في المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية، ستساعد في إعادة الإعمار وتهيئة الظروف من أجل إعادة النازحين إلى مناطق سكناهم، فضلاً عن تقديم الخدمات للمواطنين في المحافظات المحررة من الإرهاب.

في سياق آخر، كشف رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، السبت، عن 5 أولويات للبرنامج الحكومي في بلاده.

ونقلت قناة السومرية نيوز، مساء السبت، عن السوداني توجيهه بمراجعة العقود السابقة الكبيرة وإخضاعها للتدقيق المالي والقانوني، وذلك خلال حديثه عن أهم مفاصل التقرير نصف السنوي لتنفيذ البرنامج الحكومي العراقي.

حظي البرنامج بمتابعة متواصلة منذ جلسة الإقرار وصولا إلى الجلسة الأخيرة التي أُقر فيها هذا التقرير في 20 حزيران الجاري، وهذا العمل أُنجز بدون موزانة، وعملنا بما متوفر من موارد في الوزارات والمحافظات وحسب صلاحيات الحكومة.

وأفاد رئيس الوزراء العراقي بأن الأولويات الخمس للبرنامج الحكومي في بلاده، ممثلة في معالجة الفقر ومواجهة البطالة ومكافحة الفساد المالي والإداري، بالإضافة إلى تقديم الخدمات والإصلاح الاقتصادي، مضيفا أن هناك أولوية أخرى تقضي بالإسراع في إنجاز المشاريع المعرقلة منذ سنوات.

وأشار السوداني الى أنه يمكن للبلاد توفير 3 مليارات دولار، في حال تشغيل مصفى كربلاء بطاقة 140 ألف برميل باليوم،والتي كانت تذهب لاستيراد المشتقات النفطية، مطالبا بالمضي في مشروع توسعة مصفى الشنافية في محافظة الديوانية.

ولفت إلى "شمول 42 ألف أسرة نازحة بالحماية الاجتماعية، وكذلك تخفيض الأجور الدراسية للطلبة المشمولين بالرعاية الاجتماعية في الجامعات الحكومية للدراسة المسائية والجامعات الأهلية".