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عيادة طبية للحجاج الفلسطينيين من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج

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القاهرة - سامية سيد - وفّرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عيادة طبية خاصة بمكة المكرمة في مقر حجاج دولة فلسطين ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج.

 

وجهزت الوزارة العيادة بطاقم طبي وسيارات إسعاف مجهزة لنقل الحالات الحرجة بالتعاون مع وزارة الصحة؛ بهدف تقديم خدمات طبية على أعلى المستويات منذ وصول المستضافين إلى المملكة، من خلال توفير عيادات طبية خاصة مجهزة بالطاقم الطبي، وذلك بهدف تقديم خدمات طبية وصحية وإرشادية عالية المستوى على مدار الساعة للضيوف.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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