شكرا لقرائتكم خبر عن عيادة طبية للحجاج الفلسطينيين من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفّرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية عيادة طبية خاصة بمكة المكرمة في مقر حجاج دولة فلسطين ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج. وجهزت الوزارة العيادة بطاقم طبي وسيارات إسعاف مجهزة لنقل الحالات الحرجة بالتعاون مع وزارة الصحة؛ بهدف تقديم خدمات طبية على أعلى المستويات منذ وصول المستضافين إلى المملكة، من خلال توفير عيادات طبية خاصة مجهزة بالطاقم الطبي، وذلك بهدف تقديم خدمات طبية وصحية وإرشادية عالية المستوى على مدار الساعة للضيوف.

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