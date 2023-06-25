شكرا لقرائتكم خبر عن "سانا": مقتل 4 من عناصر الشرطة السورية بريف درعا الغربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شرطة درعا مقتل أربعة عناصر من قوى الأمن الداخلي السوري، وإصابة آخر بجروح؛ إثر كمين مسلح لإرهابيين قرب "دوار الجمل" في بلدة "المزيريب" بريف درعا الغربي. وأوضح مصدر أمني في قيادة شرطة درعا - في تصريح اليوم الأحد، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا" - أن عناصر الأمن كانوا متوجهين لتأمين مراكز الامتحانات في مدينة طفس السورية.

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