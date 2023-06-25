شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خبيرة تغذية توضح فوائد الفراولة.. وهذا ما قالته والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت الدكتورة يلينا تيخوميروفا، خبيرة التغذية الروسية أن الفراولة بالإضافة إلى احتوائها على سعرات حرارية قليلة، مفيدة لصحة الإنسان.

وتشير الخبيرة في حديث لصحيفة "إزفيستيا" إلى أن الفراولة تحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية، حيث تحتوي 100 غرام منها على 2 غرام من الألياف الغذائية، أي أن تناول الفراولة يساعد على تحسين حركة الأمعاء.



وبالإضافة إلى ذلك، تحتوي 100 غرام من الفراولة على نصف الكمية اليومية التي يحتاجها الجسم من فيتامين С. أي أن تناول 200 غرام من هذه الثمار يكون كافيا لتلبية حاجة الجسم اليومية من هذا الفيتامين.

وتقول: "الفراولة غنية بالسيليكون، المسؤول عن الجمال وحالة الشعر والأظافر والأسنان وكذلك لتركيب الكولاجين. تحتوي 100 غرام من الفراولة على ثلاث أضعاف حاجة الجسم اليومية من السيليكون".

ووفقا لها، الفراولة منخفضة السعرات الحرارية حيث تحتوي 100 غرام منها على 45-47 سعرة حرارية، أي أنها مفيدة جدا لمن يرغب بالتخلص من الوزن الزائد. كما أنها تحتوي على نسبة بسيطة من الكربوهيدرات.

أعلن الدكتور ميخائيل غينزسبورغ، خبير التغذية الروسي، أن تناول الفراولة يساعد على تخفيض خطر الإصابة بعدد من الأمراض بما فيها السرطان.

ويشير الخبير في حديث تلفزيوني، إلى أن الأورام تظهر عادة كرد فعل لالتهابات خفيفة المسار، لذلك فإن المواد الغذائية التي تساعد على مكافحتها تخفض من خطر تطورها إلى أورام.

ويقول موضحا، "تحتوي الفراولة على عوامل تمنع نمو أوعية دموية جديدة، وهذه تسمى عوامل إبطاء عملية تولد الأوعية (تكوّن أوعية دموية جديدة).

ويضيف، بفضل هذه الخاصية، فإن للفراولة تأثير مضاد لنشوء الأورام. لذلك هي مفيدة للوقاية من سرطان المعدة والأمعاء.

ويشير الخبير، إلى أن الفراولة تحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية الناعمة والخشنة، ما يقلل من خطر احتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية.

ويقول، "إن تطبيع استقلاب الكوليسترول، هو أحد تأثيرات الألياف الغذائية".

ويضيف موضحا، تساعد الفراولة على تخفيض مستوى الكوليسترول "الضار" وعلى رفع مستوى الكوليسترول "الجيد". كما أنها تساع

أكد علماء أحياء أمريكيون أن ثمرة الكرز تعود بفوائد غير متوقعة على صحة الإنسان وتقيه من أمراض خطيرة.

وأظهرت دراسة الباحثين التي نشرتها مجلة "EurekAlert"، أن تناول الكرز خلال وجبات الطعام اليومية لا يعدل عمل الجهاز الهضمي فحسب، بل ويعمل على تنقية الدم.



كما بين العلماء فائدة غير متوقعة للكرز، إذ يعزز جهاز المناعة لدى الإنسان، ويلعب دورا كبيرا في دعم صحة الجسم.

فبعد تحليل دم مجموعة من المتطوعين، تبين أن تناول 200 غرام يوميا من عصير الكرز الطازج يساعد على تنظيف الدم والسائل الليمفي (سائل شفاف، يميل لونه إلى الصفرة يلعب دورا هاما في مناعة الجسم) من السموم.

ويساعد الكرز على تحسين الصحة العامة، ويعمل تناول عصر الكرز الطازج باستمرار على تعديل مستوى البكتيريا في الأمعاء الدقيقة ويحسن عملية التمثيل الغذائي.