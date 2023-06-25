شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هل يجوز جمع النية في الحج؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أوضحت جهات الإفتاء مدى إمكانية الجمع بين نية الحج وبينت الشروط والضوابط لأداء هذا الركن، مع توضيح الفرق بين الإنابة في الحج وجمع النية.. تعرفوا على التفاصيل.

بسبب صعوبة إتمام فريضة الحج، كونه يحتاج إلى قدرة مادية واستعداد بدني، يبدو الجمع بين نية الحج وسيلة مطروحة لكثيرين، ولكنهم يغفلون عن رأي الشرع بها، وهو ما نستوضحه بسؤال جهات الإفتاء الرسمية والموثزق بها.

أداء فريضة الحج هو عبادة فريضة، يؤديها العبد المسلم عن نفسه مرة واحدة في العمر، فهي أحد أركان الإسلام الخمسة، وفرض عين على كل مسلم ومسلمة لديهم الاستطاعة المالية والبدنية.

الحج مثله مثل الصلاة والصوم يقوم به العبد بنفسه وعن نفسه، ويمكن في حالات معينة محدود ولها شروط وضوابط أن يلجأ المسلم إلى الحج بالإنابة، سواؤء بسبب المرض الشديد الدائم، الذي يُعجز عن صاحبه عن الحج، أو كبر السن، أو الموت.

وبسبب تكاليف الحج من الصعب أن يؤدي الفرد الحج عن نفسه مرة وعن أحد والديه بالإنابة، بسبب مرضهم أو في حالة الوفاة، مرة ثانية، ولذلك يتبادر إلى الذهن إمكانية الجمع بين نية الحج أي أن يحج المسلم عن نفسه وعن غيره في نفس العام.

وأوضحت جهات الإفتاء الموثوقة أن الجمع بين نية الحج لا يجوز، ويمكن للحاج أن يغتنم وجوده في المشاعر المقدسة بالأيام المباركة، ويلح في الدعاء له ولغيره.

من الممكن أن يشعر بعض الأبناء بالذنب، كونهم غير قادرين على دفع تكاليف الحج لأي من الوالدين، ويقدر فقط على دفع تكاليف الحج لنفسه، وقد يكون والداه متوفيين أو يعجزهما المرض وكبر السن عن السفر لأداء الفريضة.

وإذا كان على علم أنه لن يتمكن من دفع مصاريف الحج مرة ثانية، فقد يعتقد أنه يمكن الجمع بين نية الحج في نفس العام، فيحج بنية أنه يؤدي الفريضة عنه وعن أحد والديه، وهو ما أثبت الفقهاء عدم مشروعيته.

فريضة الحج تؤدى بشكل فردي، وهي فرض عين على كل مسلم ومسلمة لديهما الاستطاعة بالمال أو القدرة البدنية، ولكن في حال عجز الشخص عن السفر للحج، إما بسبب مرض دائم أو الوفاة، يجوز الحج بالإنابة عنه، ولكن بشرط أن مَنْ ينوب عنه يكون قد حج عن نفسه من قبل.

وفي إجابة عن سؤال الجمع بين نية الحج أوضحت دار الإفتاء المصرية أنه لا يجوز، ويمكن للراغب في الحج والده المتوفي أو والدته المتوفاة، أن يقول بعد إتمام مناسك الفريضة "يارب هب مثل ثواب هذه الحجة إلى أبي/أمي"، بمعنى أن يهب لأي منهما ثواب الحج.

ويمكن أن يكون دعاء الولد الصالح شفيعا للأب وعمل غير منقطع حتى بعد وفاته، وتبقى حالة جواز الحج عن أحد الوالدين بأن يمون الشخص قد حج لنفسه في عام قبل هذا.

الجمع بين نية الحج لا يجوز، فالركن الخامس من أركان الإسلام هو عبادة وفريضة على كل مسلم، تم تحديد حالات الإنابة فيها بمجموعة من الضوابط، أهمها أن يكون الفرد قد حج عن نفسه أولا.