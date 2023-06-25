ما هي كيفية تشخيص مرض فيبروميالجيا؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يُصاب العديد من الأشخاص بمرض مرض الألم العضلي التليفي أو الفيبرومولوجيا حيث تظهر عليهم بعض الأعراض المزعجة والمزمنة، فكيف يمكن علاجه والتغلب على هذه الأعراض؟

يُعرف مرض الألم العضلي التليفي باسم فيبروميالجيا (Fibromyalgia)، وهو مرض مزمن يصيب عضلات الجسم والأوتار والأربطة. والذي يتسبب في الشعور بألم عضلي مزمن في أجزاء متعددة من الجسم، ويتسبب في الإصابة بالأرق والإرهاق والصداع.

ما هو مرض الفيبرومولوجيا؟

هي متلازمة الألياف العضلية المزمنة، وتعتبر من الأمراض المزمنة طويلة الأمد، والتي تتسبب في الشعور بألم في العضلات والعظام، والشعور بالتعب العام، واضطرابات النوم والإدراك. والتي قد تصيب الإنسان نتيجة للتعرض لضغط نفسي أو الخضوع لجراحة، أو الإصابة بالتهاب.

مرض الفيبروميالجيا

قد تظهر أعراض الفيبروماليجيا في أي مرحلة عمرية، ولكن تكون أكثر شيوعًا بعد عمر الـ 45 عام، ومن هذه الأعراض التي تدل على الإصابة بهذا المرض، ما يلي:

الشعور بالإعياء المستمر وأعراض الإنفلونزا.

الإصابة بمتلازمة الساق القلقة.

اضطرابات تنفسية.

آلام الدورة الشهرية.

الشعور بالغثيان.

خلل المثانة.

فرط الوزن.

كيف نتعامل مع مريض الفيبروميالجيا؟

من المعروف أن مرض الفيبروميالجيا يتسبب في الشعور بآلام شديدة، والتي بالطبع تؤثر على الحالة النفسية للمريض وطريقة تعامله. لهذا يكون من الضروري شرح حالته للمحيطين به من أصدقاء وزملائه وأهله، حتى يتفهموا حالته الصحية والنفسية ولا يحدث سوء فهم نتيجة لذلك.

ماذا يجب ان يأكل مريض الفيبروميالجيا؟

هناك العديد من البرامج الغذائية لمريض الفيبروميالجيا، والتي من شأنها أن تزيد من طاقته الجسدية، والتحكم في الشهية، وبالتالي التخلص من الوزن الزائد. ومن هذه الأطعمة:

الفواكه والخضروات.

الحبوب الكاملة ومنتجات الألبان قليلة الدسم.

البروتينات قليلة الدهون.

الحد من السكريات.

الإكثار من شرب الماء.

منع الأطعمة التي تحتوي على الأسبارتام والجلوتامات أحادية الصوديوم.

تجنب الأطعمة التي تحتوي على الجلوتين.

علاج الألم العضلي الليفي

لا يوجد حتى الآن علاج نهائي لمتلازمة الآلام العضلية، ولكن يتم وصف بعض الأدوية للتخفيف من حدة الأعراض التي تصيب المريض، ومنها:

مضادات الالتهاب غير الستيرويدية لتخفيف الألم.

مضادات الإكتئاب.

دواء البريجابالين (Pregabalin) لتحسين الأداء الوظيفي وتخفيف الألم.

دواء الجابابنتين (Gabapentin).

أدوية إرتخاء العضلات.