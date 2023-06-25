شكرا لقرائتكم خبر عن العراق والولايات المتحدة يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس تيار الحكمة العراقي عمار الحكيم اليوم الأحد أهمية دعم القطاع الخاص وإصلاح النظام المصرفي، لتحقيق التنمية المستدامة، لافتاً إلى ضرورة الانتقال في العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية من بعدها الأمني والعسكري إلى البعد الاقتصادي وتبادل الخبرات في المجالات التعليمية والثقافية.



كما استعرض الحكيم خلال لقائه اليوم الأحد سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد إلينا رومانيسكي - وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع) - تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة وسبل تعزيز التعاون بين بغداد وواشنطن.



وأشاد الحكيم بخطوة إقرار الموازنة الثلاثية، مبيناً أن إقرارها لثلاث سنوات سيُمكنْ الحكومة من تنفيذ برنامجها الحكومي وفق الأولويات الحكومية.. داعيا إلى دعم الحكومة وإدامة الاستقرار الحالي، مشددا على دور العراق في تقريب وجهات النظر بين فرقاء المنطقة.