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الزلازل السورى: تسجيل 5 هزات أرضية خلال الـ 24 ساعة الماضية

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القاهرة - سامية سيد - أعلن المركز الوطنى للزلازل السورى، اليوم /الأحد/، عن تسجيل 5 هزات أرضية ضعيفة خلال الـ 24 ساعة الماضية.


وأوضح المركز - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية - أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت 5 هزات أرضية، منها 3 هزات في تركيا؛ تراوحت شدتها بين 2.9 و3.1 درجات على مقياس ريختر، وهزتان في لواء إسكندرون أكبرهما بقدر 2.2 درجة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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