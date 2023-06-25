شكرا لقرائتكم خبر عن الزلازل السورى: تسجيل 5 هزات أرضية خلال الـ 24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المركز الوطنى للزلازل السورى، اليوم /الأحد/، عن تسجيل 5 هزات أرضية ضعيفة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضح المركز - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية - أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت 5 هزات أرضية، منها 3 هزات في تركيا؛ تراوحت شدتها بين 2.9 و3.1 درجات على مقياس ريختر، وهزتان في لواء إسكندرون أكبرهما بقدر 2.2 درجة.