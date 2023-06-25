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أوامر ملكية فى السعودية.. إعفاء الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر من منصبه

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القاهرة - سامية سيد - أصدرت المملكة العربية السعودية اليوم عدد من الأوامر الملكية حيث قرر خادم الحرمين الشريفين إعفاء الأمير / سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة الحدود الشمالية من منصبه، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية، كما قرر خادم الحرمين الأتى: 

- يعين الدكتور / هشام بن عبدالرحمن بن عبدالله آل الشيخ نائباً لرئيس هيئة حقوق الإنسان بالمرتبة الممتازة.

 يعين الأستاذ / خالد بن محمد بن عبدالعزيز العبدالكريم مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.

 - يعين الأستاذ/ نزار بن سليمان بن علي العلولا مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.

- يعين المهندس/ عالي بن محمد بن عالي الزهراني محافظاً للهيئة العليا للأمن الصناعي بالمرتبة الممتازة.

- يعين المهندس/ ابراهيم بن يوسف بن ابراهيم المبارك مساعداً لوزير الاستثمار بالمرتبة الممتازة.


ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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