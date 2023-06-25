شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة تزكية الجزائر فى منصب نائب رئيس لجنة التدقيق للمنظمة العالمية للجمارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الجزائر إعادة تزكيتها لمنصب نائب رئيس لجنة التدقيق للمنظمة العالمية للجمارك، وذلك للعام الثانى على التوالى خلال الانتخابات التى جرت للمنظمة بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وأوضحت المديرية العامة للجمارك الجزائرية، فى بيان اليوم الأحد، أن اجتماعات المنظمة تناولت العديد من المحاور المهمة والتى تعنى بمخرجات مختلف أعمال هياكل المنظمة العالمية للجمارك، وكذلك مختلف البرامج والنشاطات الجمركية والتى شاركت فيها أجهزة الجمارك الجزائرية.



كما تضمنت ذات الاجتماعات مناقشة العديد من المواضيع التقنية فيما يخص النشاط الجمركى وآليات تعزيزه على المستوى الدولي.



يذكر أن أعمال هذه الدورة شهدت انتخاب رئيس وأمين عام جديدين للمنظمة التى تختص فى تعزيز النشاط الجمركى وآليات تعزيزه على المستوى الدولي.