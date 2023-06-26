شكرا لقرائتكم خبر عن تيمور جنبلاط يفوز برئاسة الحزب التقدمى الاشتراكى فى لبنان خلفا لوالده المستقيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز عضو مجلس النواب اللبنانى تيمور جنبلاط برئاسة الحزب التقدمي الاشتراكى بالتزكية، كما فاز ظافر ناصر أمينا للسر العام بالتزكية، وحبوبة عون وزاهر رعد نائبين لرئيس الحزب.

جاء ذلك فى الانتخابات التي أجريت خلال المؤتمر العام للحزب الذى عقد بدعوة من رئيس الحزب السابق وليد جنبلاط الذي تقدم باستقالته من رئاسة الحزب قبل نحو 5 أسابيع ودعا لانتخابات وذلك بعد 46 عاما في منصبه كرئيس للحزب وزعيم سياسي درزى.



واستعرض وليد جنبلاط تطور الحزب وتحدياته من أجل عروبة لبنان وتطوره الديمقراطي وضرورة إلغاء الطائفية السياسية وصولا إلى المساواة بين المواطنين.



وشدد على أن "الإصلاح الشامل الجذري هو أكثر من ضرورة بعيدا عن الوصفات التجميلية للهيئات الدولية"، مؤكدا أن "الحوار هو السبيل الأوحد للوصول إلى التسوية وتكريس المصالحة".



وأشار إلى أن رفض التقسيم أو الفيدرالية لا يعني التهرب من تحقيق اللامركزية الإدارية والإنماء المتوازن مشددا على التضامن مع حق الشعوب في الحرية والعيش الكريم.



جدير بالذكر ان رئيس الحزب النائب تيمور جنبلاط هو نجل رئيس الحزب السابق وليد جنبلاط وهو رئيس الكتلة النيابية للحزب التقدمي الاشتراكي بمجلس النواب والتي تتألف من 8 نواب.