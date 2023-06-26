شكرا لقرائتكم خبر عن الطرق السعودية: استخدام الطائرات بدون طيار لفحص الطرق في المشاعر المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للطرق بالسعودية عن استخدام الطائرات بدون طيار (الدرون) في فحص وتقييم شبكة الطرق في المشاعر المقدسة، بهدف التأكد من سلامة وجودة الطرق المؤدية للمشاعر المقدسة.

وذكرت الهيئة -في بيان - أن هذه التقنية تعمل بشكل حراري لرصد الملاحظات على شبكة الطرق، بالإضافة إلى دور هذه التقنية في فحص العبارات والجسور بشكل آلي وسريع ودقيق.

يذكر أن الهيئة العامة للطرق بالسعودية سخرت العديد من التقنيات الحديثة، ومنها تقنيات ومعدات المسح والتقييم التي تبلغ 18 معدة حديثة، كما قامت الهيئة باستخدام تقنية "الدرون" التي تهدف لأتمتة أعمال المسح، ورفع الجودة، وتمكين اتخاذ القرار.

ميدانيا.. تفقد قائد المركز الوطني للعمليات الأمنية بالسعودية العميد عبدالله بن فهد الفارس، استعدادات وجاهزية مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة مكة المكرمة لخدمة ضيوف الرحمن في موسم حج هذا العام 1444هـ، من خلال استقبال المكالمات الأمنية والإنسانية كافة، وتقديم المساعدة اللازمة لهم على رقم الطوارئ الموحد (911).

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن العميد الفارس حث منسوبي المركز على سرعة الاستجابة في الرد على المكالمات الواردة من المواطنين والمقيمين والزوار، وضيوف الرحمن، وإحالتها للجهات المختصة في وقت قياسي، والتعامل معها بدقة واحترافية عالية وبعدة لغات، ومتابعتها حتى انتهائها، وتقديم الدعم والمساندة للجهات الشريكة في المركز وتطبيق خطة الطوارئ الشاملة في الحج وتحقيق التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الأمنية والخدمية.

يذكر أن مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911) أحد أهم مشاريع مبادرات وزارة الداخلية السعودية التي تنفذها بالتعاون مع برنامج جودة الحياة الذي يعد أحد برامج رؤية السعودية 2030، فيما يخدم مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة مكة المكرمة (16) محافظة، إضافة إلى مدينة مكة المكرمة، وأسهم في توحيد (47) غرفة عمليات في مكان واحد.