شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في قرية رمانة غرب جنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق بالغاز السام والمسيل للدموع، منتصف الليلة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية رمانة غرب جنين.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية ما أدى إلى اندلاع مواجهات أطلقت خلالها تلك القوات قنابل الغاز والصوت والأعيرة النارية، ما أسفر عن اصابة عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز السام والمدمع.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اقتحمت في وقت لاحق، قريتي جلبون وفقوعة شمال شرق جنين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات بين الشبان وتلك القوات.