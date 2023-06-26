شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشؤون الإسلامية السعودى يستقبل وفدا من علماء الإسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، إن السعودية رعت شؤون الحجاج والمعتمرين وقدمت الغالي والنفيس من أجل أن ينعم الجميع بأداء النسك في أجواء تعبدية آمنة، مشيرا إلى أن الحرمين الشريفين شهدا نهضة شاملة في هذه الحقبة التاريخية لهذه الدولة التي قامت منذ تأسيسها على ثوابت راسخة وفي مقدمتها شرف خدمة بيت الله الحرام وتعظيم شعائره.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بمقر الوزارة بمشعر منى، وفدا من كبار الشخصيات الإسلامية من العلماء والقضاة ورؤساء الجمعيات الإسلامية العالمية المستضافين ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين.

واستعرض الوزير جانبا من الجهود الكبيرة التي تبذلها السعودية في خدمة ضيوف الرحمن وإطلاق المشاريع الضخمة للتيسير عليهم وتوفير كل الخدمات وتوظيف الذكاء الاصطناعي في خدمة قاصدي بيت الله الحرام.

وخلال اللقاء عبر المستضافون عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وللأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على كريم الاستضافة في هذا البرنامج النوعي الذي يجسد حرص القيادة الحكيمة بالمملكة على خدمة الإسلام والمسلمين بالعالم وإعانتهم على أداء المناسك.

أشادوا بالجهود التي تقدمها الحكومة لخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين، وبالتطور الكبير في الخدمات المقدمة بالمملكة للحجاج في هذا العام الاستثنائي، والتي أسهمت في راحة ضيوف الرحمن وسهلت لهم تأدية المناسك بكل يسر وسهولة.

من جهة أخرى.. تفقد وزير الصحة السعودي فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، جاهزية المنشآت الصحية في المشاعر المقدسة، لتقديم الخدمات الصحية لحجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج هذا العام 1444، وشملت جولة الوزير مستشفيات مشعر منى كافة؛ ابتداء من مستشفى منى الوادي، ومنى الشارع الجديد ، ومنى الجسر، ومنى الطوارئ.

كما شملت الجولة تدشين الأسطول الإسعافي لهيئة الهلال الأحمر، حيث شاهد مكونات الأسطول والتجهيزات اللازمة لتقديم الخدمات العلاجية لحجاج بيت الله الحرام خلال يوم التروية، حيث يبيت الحجاج في مشعر منى هذه الليلة قبل الذهاب إلى عرفات للوقوف بها، فيما تقدم مستشفيات منى ومراكزها الصحية والنقاط الطبية، جميع الخدمات الصحية والرعاية الطبية لضيوف الرحمن خلال أيام التشريق.

كما اطلع الوزير على غرفة القيادة والتحكم في مستشفى منى الطوارئ، الذي يعد مركزا لرصد مؤشرات الحالة الصحية والإنذار المبكر والتوجيه والمتابعة للقرارات الإستراتيجية الصحية من خلال شبكة معلومات واتصالات متقدمة، واطلع كذلك على المركز الإعلامي المعني بالتوعية الصحية لضيوف الرحمن.