شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الإعلام السعودية: توفير 2.8 ألف جهاز لأكثر من 1200 إعلامى لنقل شعائر الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع السعودية، مساهمتها في توفير نحو 2.8 ألف جهاز لأكثر من 1200 إعلامي لنقل شعائر حج هذا العام.

وأوضحت الهيئة - في بيان، اليوم الاثنين، أنها أسهمت من خلال منصة "إعلام" في موسم الحج لهذا العام، في تنظيم التغطيات الإعلامية، وإصدار التراخيص اللازمة لتوفير كافة التسهيلات للوفود الإعلامية المحلية والدولية، لنقل شعائر الحج ومشاعر الحجاج لكافة دول العالم.

وأشارت إلى أنها بدأت في استقبال الطلبات بداية شهر ذي القعدة الماضي، عبر مركز "إعلام" لتقديم الخدمات الإعلامية بمحافظة جدة.

وقدّمت الهيئة عبر منصة "إعلام" العديد من الخدمات والتسهيلات الإعلامية، ابتداءً من إصدار تصاريح التصوير الميداني، وتصريح دخول المعدات والأجهزة المرافقة للوفود الإعلامية عبر المنافذ الدولية، وإصدار تصاريح إقامة الاستوديوهات المؤقتة داخل المشاعر المقدسة وخارجها، بالإضافة إلى خدمة تصريح دخول عربات البث المباشر إلى داخل المشاعر المقدسة.