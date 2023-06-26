شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة السعودى يطلع على جاهزية المنشآت الصحية فى المشاعر المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلع وزير الصحة السعودي فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، ميدانياً، اليوم الاثنين، على جاهزية المنشآت الصحية في المشاعر المقدسة؛ لتقديم الخدمات الصحية لحجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج هذا العام 1444 هـ.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم، أن الجولة شملت مستشفيات مشعر منى كافة؛ ابتداءً من مستشفى منى الوادي، ومنى الشارع الجديد، ومنى الجسر، ومنى الطوارئ، كما شملت الجولة تدشين الأسطول الإسعافي لهيئة الهلال الأحمر، حيث شاهد مكونات الأسطول والتجهيزات اللازمة لتقديم الخدمات العلاجية لحجاج بيت الله الحرام خلال يوم التروية، اليوم، حيث يبيت الحجاج في مشعر منى هذه الليلة قبل الذهاب إلى عرفات؛ للوقوف بها، فيما تقدّم مستشفيات منى ومراكزها الصحية والنقاط الطبية، جميع الخدمات الصحية والرعاية الطبية لضيوف الرحمن خلال أيام التشريق.

كما اطلع الوزير على غرفة القيادة والتحكم في مستشفى منى الطوارئ، الذي يُعد مركزاً لرصد مؤشرات الحالة الصحية والإنذار المبكر والتوجيه والمتابعة للقرارات الإستراتيجية الصحية من خلال شبكة معلومات واتصالات متقدمة، واطلع كذلك على المركز الإعلامي المعني بالتوعية الصحية لضيوف الرحمن.