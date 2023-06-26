شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج "ضيوف خادم الحرمين" يكمل جاهزيته لتفويج 4951 حاجا لقضاء يوم التروية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية ممثلة بالأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين استعداداتها لتفويج ضيوف البرنامج لهذا العام 1444هـ، والبالغ عددهم 4951 حاجًا وحاجة من أكثر من 90 دولة، إلى المشاعر المقدسة لقضاء يوم التروية بمشعر منى.

وتعمل اللجان الميدانية على مدار الساعة لتحقيق مستهدفات البرنامج وتوفير الخدمات لضيوف البرنامج منذ وصولهم وحتى مغادرتهم لبلادهم بما يواكب حجم عمل البرنامج والدعم الذي يحظى به من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ومتابعة ولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وأوضح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء أمس بمكة المكرمة، أن الموافقة هذا العام صدرت باستضافة 1300 حاج وحاجة من أكثر من 90 دولة حول العالم، إضافة إلى 1000 حاجة وحاجة من أسر الشهداء والجرحى والمصابين من دولة فلسطين، وألف حاج وحاجة من أسر الشهداء والمصابين السعوديين المشاركين في عاصفة الحزم، وألف حاج وحاجة من أسر الشهداء والمصابين اليمنيين المشاركين بعاصفة الحزم، فضلًا عن أوامر أخرى باستضافة 280 حاجًا من سوريا، و130 آخرين من المنظمة العربية (الألسكو)، و150 حاجًا من علماء اليمن، ليصل إجمالي ضيوف البرنامج هذا العام 4951 حاجًا وحاجة.

ورفع ضيوف البرنامج الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده على هذه اللفتة الكريمة والاستضافة القيمة، مثمنين خدمة المملكة للحرمين الشريفين وعنايتها بضيوف الرحمن من أصقاع العالم.

من ناحية أخرى.. تقيم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، برنامجاً دعوياً يتمثل في إقامة المحاضرات الدعوية بمسجد الخيف في مشعر منى، ابتداءً من اليوم الثامن وحتى الثاني عشر من شهر ذي الحجة 1444هـ، وذلك ضمن برامجها الدعوية خلال موسم الحج لهذا العام وذلك تماشياً مع رسالة المملكة في نشر الوسطية والاعتدال، وتوجيه ضيوف الرحمن وفق المنهج الصحيح الذي جاء به الكتاب والسنة النبوية المطهرة.

ويأتي تنظيم هذه الأنشطة والبرامج في إطار الجهود الدعوية التي تقدمها الوزارة ضمن خططها المعتمدة لموسم الحج؛ لتبصير الحجاج وإرشادهم لما ينفعهم لتأدية الفريضة، وترسيخ مقاصد الحج وتعظيم شعائر الله، كما سيتم بث جميع المحاضرات خلال قناة الوزارة على منصة اليوتيوب.