شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 3 من عناصر داعش بعد اشتباك مسلح فى محافظة كركوك بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قيادة العمليات المشتركة فى العراق مقتل 3 عناصر ينتمون لداعش بعد اشتباك مسلح فى محافظة كركوك.

وقالت القيادة - فى بيان أوردته قناة السومرية نيوز اليوم الأحد - إنه "حسب توجيهات قيادة العمليات المشتركة فى تكثيف الجهد الاستخبارى الدقيق وجمع المعلومات عن تواجد العناصر الإرهابية، فقد تمكنت خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة من رصد 3 عناصر من عصابات داعش الإرهابية فى منطقة تركلان بمحافظة كركوك".



وأضافت أنه على أثر هذه المعلومات توجهت قوة من الجيش ضمن قيادة عمليات كركوك الى المكان واشتبكت مع هذه العناصر وتمكنت من محاصرتهم وقتلهم وتفجير الأحزمة الناسفة التى كانوا يرتدونها، مما أدى الى مقتل مقاتل وإصابة ضابط.