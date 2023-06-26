شكرا لقرائتكم خبر عن بري يهنئ اللبنانيين بعيد الأضحى ويعتذر عن عدم تقبل التهانى بسبب الوضع الراهن بالبلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بالتهنئة إلى اللبنانيين عامة، والمسلمين خاصة بعيد الأضحى، متمنياً لحجاج بيت الله الحرام حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً.. وأعلن اعتذاره عن عدم تقبل التهانئ بالعيد بسبب الوضع الراهن في البلاد. وعلى صعيد آخر، التقي بري اليوم الأحد، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات مع وفد من مجلس أمناء إحدى المؤسسات الثقافية، وذلك لتقديم الشكر للرئيس بري على احتضانه الحفل التكريمي الذي أقامته المؤسسة للقاضي عويدات برعاية مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان.

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