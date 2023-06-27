اندلاع حريق في برج سكني بمنطقة عجمان

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام مختلفة بوقوع حريق كبير في أحد الأبراج السكنية في عجمان، فيما تحاول فرق الدفاع المدني السيطرة عليه.

ووفقا لقناة روسيا اليوم، تحاول فرق الدفاع المدني السيطرة على الحريق الذي امتد على طول البرج في وقت متأخر من مساء الإثنين.

ولم ترد بعد أي معلومات عن وقوع إصابات جراء الحريق، وحتى هذه اللحظات لم يتم الكشف عن سبب الحريق أو معرفة حجم الأضرار البشرية أو المادية.