شكرا لقرائتكم خبر عن موجة حر شديدة تجتاح المغرب.. درجات الحرارة تصل لـ47 بعدد من مناطق المملكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية فى المغرب، بأنه من المرتقب تسجيل موجة حر مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة اليوم الثلاثاء بعدد من أقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة أحمر، أنه يرتقب تسجيل موجة حر مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة اليوم الثلاثاء بكل من أقاليم العرائش، و وزان، والقنيطرة، وسيدي قاسم، وسيدي سليمان، والخميسات، وسلا، والصخيرات-تمارة، وبن سليمان، وبرشيد، وسطات، وسيدي بنور، والفقيه بن صالح، وقلعة السراغنة، والرحامنة، ومراكش، وتارودانت، وكلميم، وطانطان وطاطا.

كما يرتقب، وفق النشرة ذاتها، من مستوى يقظة برتقالي، تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة اليوم الثلاثاء بكل من أقاليم طنجة-أصيلة، وتاونات، ومولاي يعقوب، وفاس، ومكناس، وخريبكة، والنواصر، ومديونة، وآسفي، واليوسفية، وشيشاوة، وبني ملال، والصويرة، وأكادير إيدا أو تنان، وإنزكان-آيت ملول، وشتوكة-آيت باها، وتزنيت، وسيدي إفني، وأسا زاك وأوسرد.

ومن المتوقع أيضا تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بكل من تازة، وكرسيف، وصفرو، والحاجب، وخنيفرة، وفكيك، والرشيدية، وزاكورة، والسمارة، ووادي الذهب.

ومن المرتقب كذلك، تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 36 و 39 بكل من الرباط، والدار البيضاء، والمحمدية، والجديدة، وجرادة، و وجدة أنجاد، وتاوريرت، وبولمان وورزازات.