شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 6 فلسطينيين خلال اقتحام "نابلس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب مواطن فلسطيني بالرصاص الحي وآخر بشظية، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء لمدينة نابلس، الواقعة شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد مدير الاسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، بأن مواطنا أصيب بالرصاص الحي في الحوض، خلال اقتحام الاحتلال شارع سفيان في نابلس، وآخر بشظايا بالعين، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأضافت مصادر أمنية أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في المدينة، وسط إطلاق كثيف للنار وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، وجرى خلال الاقتحامات اعتقال 6 فلسطينيين، من بينهم صحفي، بعد تفتيش منازلهم.