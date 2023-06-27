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ولى العهد السعودى يشيد بنجاح مساعى التهدئة فى روسيا

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القاهرة - سامية سيد - أعرب الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد السعودى ورئيس مجلس الوزراء عن ارتياح بلاده لنجاح مساعي التهدئة القائمة في روسيا، وتمنيات المملكة لروسيا وشعبها الصديق بالأمن والاستقرار.


وذكرت وكالة الأنباء أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه ، اليوم الثلاثاء، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث أعرب الأخير لولي العهد على المشاعر النبيلة تجاه روسيا وشعبها.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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