شكرا لقرائتكم خبر عن ولى العهد السعودى يشيد بنجاح مساعى التهدئة فى روسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد السعودى ورئيس مجلس الوزراء عن ارتياح بلاده لنجاح مساعي التهدئة القائمة في روسيا، وتمنيات المملكة لروسيا وشعبها الصديق بالأمن والاستقرار.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه ولي العهد السعودي، اليوم الثلاثاء، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث أعرب الأخير لولي العهد على المشاعر النبيلة تجاه روسيا وشعبها.