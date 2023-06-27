شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الحج السعودى: حجاج هذا العام وصلوا من أكثر من 150 دولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الحج السعودي توفيق الربيعة إن حجاج هذا العام وصلوا من أكثر من 150 دولة

ومن جانبها أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام بلغ 1,845,045 حاجًّا، منهم 1,660,915 حاجًّا قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل (184,130) حاجًّا من مواطنين ومقيمين.



وبيَّنت الهيئة في نتائجها الإحصائية لحج لهذا العام أن عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ 969,694 حاجًّا، بينما بلغ عدد الحاجَّات الإناث من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج 875,351 حاجَّةً.



وحول إحصاءات الحجاج القادمين من خارج المملكة أوضحت الهيئة أن عدد الحجاج القادمين من الدول العربية بلغ 346,214 بنسبة 21%، أما حجاج الدول الأسيوية عدا الدول العربية فقد بلغت أعدادهم 1,056,317 بنسبة 63.5%، بينما بلغ عدد حُجاج الدول الأفريقية عدا الدول العربية 221,863 بنسبة 13.4%، في حين بلغ عدد حجاج دول أوروبا وأمريكا وأستراليا والدول الأخرى غير المصنفة 36,521 بنسبة 2.1%.



أما عن طُرق قدوم الحجاج من خارج المملكة فقد وصل (1,593,271) حاجًّا عن طريق المنافذ الجوية، بينما وصل (60,813) حاجَّا عن طريق المنافذ البرية، فيما وصل عن طريق المنافذ البحرية (6.831) حاجًّا.



وأشارت الهيئة إلى أن عدد الدول المستفيدة من مبادرة طريق مكة بلغ 7 دول، ووصل عدد المستفيدين من هذه المبادرة إلى (242,272) حاجًّا وحاجة، وقد تم إنهاء إجراءات سفر جميع الحجاج المستفيدين من المبادرة بعد التحقق من الاشتراطات الصحية، وتم نقل أمتعتهم من بلدانهم إلى مقر إقامتهم مباشرة.



