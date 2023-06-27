شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابين من القدس ويضع حاجزًا عسكريًا جنوب "نابلس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شابين فلسطينيين عند المدخل الشمالي لبلدة "الرام"، شمال مدينة القدس المحتلة (خارج الجدار).



وأفاد شهود عيان بأنه جرى اعتقال شابين، لم تعرف هويتهما بعد، خلال مواجهات اندلعت في المكان، فيما لم يبلغ عن إصابات.



وفي محافظة "نابلس" شمالا، نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريًا على مدخل قرية بورين ومنع جنود الاحتلال المتواجدون على الحاجز السيارات من الدخول إلى القرية أو الخروج منها.



وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على حاجزي حوارة وعورتا في محيط "نابلس"، واحتجزت عشرات السيارات.