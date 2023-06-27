شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر السعودي: أكثر من 2200 كادر صحي يشاركون في موسم الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال فواز محسن الشيباني، المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي، إن حجاج بيت الله الحرام توافدوا على صعيد عرفات بسلام آمنين، مشيرًا إلى أن أكثر من 2200 كادر صحي يشاركون في موسم الحج هذا العام، موضحا أن هناك أكثر من 400 مركبة أسطول إسعافي وثلاث طائرات والعديد من السيارات الطبية تعمل من أجل خدمة الحجاج، كما يتواجد 230 عاملًا في المشاعر يتحدثون لغات مختلفة مع الحجاج من أجل تقديم الخدمة لهم.

وأضاف المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي، في تصريحات على قناة "القاهرة الإخبارية"، على الانتشار الكثيف للكوادر الصحية بالمشاعر المقدسة لخدمة الحجاج، كما أكد تكامل جميع الأساطيل الإسعافية البرية والجوية، في منظومة صحية متكاملة لخدمة الحجاج، مشيرًا إلى أن تفويج حجاج بيت الله الحرام إلى صعيد عرفات قائم على أكمل وجه.

وأوضح أن أكثر من 2300 متطوع يشاركون في هيئة الهلال الأحمر السعودي، دعمًا لفرقه الإسعافية بموسم الحج، في إطار رؤية السعودية 2030، التي تستهدف توفير مليون متطوع في موسم الحج، مشيرا إلى الاستعدادات الكبيرة التي تشهدها القطاعات المختلفة في المملكة، حرصًا على توفير خدمات إسعافية على مستوى عالٍ، كما أكد أنه لم يتم تسجيل أي وباء حتى الآن في موسم الحج هذا العام.