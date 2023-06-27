شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: القبض على 5 مطلوبين بقضايا إرهاب بكركوك والسليمانية والأنبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، اليوم الثلاثاء، القبض على 5 مطلوبين في ثلاث محافظات.

وقال الناطق باسم القوات المسلحة - في بيان اليوم الثلاثاء ، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع" - إن قوات الجهاز نفذت سلسلة عمليات في مناطق متفرقة من البلاد، اذ شرعت بتنفيذ عملية أسفرت عن إلقاء القبض على أحد المطلوبين في محافظة كركوك.

وأضاف أنه بعمليتين منفصلتين وبالتعاون والتنسيق مع مديرية مكافحة الإرهاب السليمانية وقوات مكافحة الإرهاب السليمانية، أسفرت العمليتين عن إلقاء القبض على مطلوبين اثنين في محافظة السليمانية، لافتا إلى أن قوات جهاز مكافحة الإرهاب تمكنوا ايضا من إلقاء القبض على إرهابيين اثنين في محافظة الأنبار.