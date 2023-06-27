شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا والأونروا يبحثان الوضع المقلق للاجئين الفلسطينيين في المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحثت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، اليوم الثلاثاء مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) فيليب لازاريني ، الوضع المقلق للاجئين الفلسطينيين في المنطقة، حيث تفاقم انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية بسبب الصراع الروسي الأوكراني.



وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، إن كاترين كولونا جددت دعم فرنسا لوكالة الأونروا حيث يعد عملها ضروريا لتقديم المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، لا سيما في مجالي الصحة والتعليم.



وتساهم الأونروا من خلال عملها في استقرار المنطقة وهو أمر ضروري من أجل التوصل إلى حل عادل ومتفق عليه للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني وحالة اللاجئين.



وزادت فرنسا من مساهمتها في السنوات الأخيرة، فهي تعد سادس مساهم في موازنة الأونروا لعام 2023 ،وستواصل هذا الدعم المالي خلال السنوات القادمة.