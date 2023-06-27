شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة انتخاب المغرب عضوا في لجنة الأمم المتحدة لحماية حقوق العمال المهاجرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعيد انتخاب المغرب في شخص محمد الشارف، عضوا في لجنة الأمم المتحدة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين، للفترة 2024-2027، وذلك خلال الانتخابات التي أجريت بمناسبة انعقاد الاجتماع الـ11 للدول الأطراف في الاتفاقية الدولية حول حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، اليوم الثلاثاء بنيويورك.



وقد تصدر المغرب قائمة المرشحين المتنافسين بأغلبية 47 صوتا.



وأفاد بيان لوزارة الخارجية المغربية بأن عملية الانتخاب، التي شهدت منافسة محتدمة، تكرس المصداقية والثقة اللتين يتمتع بهما المغرب في مجال معالجة الهجرة، وتعكس الثقة التي يتمتع بها على المستوى الدولي، وكذا الاعتراف بدوره في تقديم تدبير إنساني ومسؤول ومتضامن للهجرة والاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء.



يذكر أن محمد الشارف، وهو عضو بالمجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان وأستاذ جامعي، خبير في مجال معالجة تدفقات الهجرة والتنقل.

وتتولى اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين، المكونة من 14 خبيرا، مراقبة تنفيذ الاتفاقية الدولية حول حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.