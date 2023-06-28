شكرا لقرائتكم خبر عن البرهان: القوات المسلحة السودانية حريصة على انتقال السلطة إلى حكومة مدنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، إن كل من يستطيع حمل السلاح عليه التوجه لأقرب وحدة عسكرية لمواجهة التمرد، موضحا أن القوات المسلحة السودانية حريصة على انتقال السلطة إلى حكومة مدنية يختارها الشعب.

وأضاف رئيس مجلس السيادة السوداني في كلمة له بثتها قناة القاهرة الإخبارية: "المتمردون ارتكبوا انتهاكات بحق المدنيين"، داعيا شباب السودان للانضمام إلى الجيش السودانى لمواجهة الدعم السريع.

وتابع عبد الفتاح البرهان، أن ما حدث في دارفور من قبل الدعم السريع يرقى لجرائم ضد الإنسانية، مستطردا: "حميدتي حاول اختطاف البلاد لمصالحه الشخصية".

وقال رئيس مجلس السيادة السوداني إن الجيش السوداني يعمل على مواجهة وتدمير مجموعات التمرد التابعة لحميدتي، مشيرا إلى أن هناك من استعان بالمرتزقة لتنفيذ جرائم ضد السودانيين.

وقال عبد الفتاح البرهان: "المتمردون حاولوا اختطاف الثورة لتحقيق مطامعهم الخاصة".