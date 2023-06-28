شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر رسمية سورية تنفى وجود عناصر من "فاجنر" عاملة فى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت مصادر رسمية سورية وجود أية نشاط حالي لشركة "فاجنر" على أراضي البلاد.

وقالت المصادر: "الآن في سوريا هناك نشاط لشركات طابعها اقتصادي بحت مثل "روس ستروي غاز"، كما أن قطعا عسكرية روسية تتخذ من قاعدة حميميم قاعدة لها وهي مستمرة في تأدية عملها، وليس هناك من تواجد لعناصر أو هيئات تابعة لفاجنر".

كما أعلنت مصادر من داخل قاعدة حميميم أن تحقيقات جرت مع عناصر كانت على "صلة ارتباط " مع فاغنر في السابق، وأن الأمر لم يتعد كونه إجراء احترازيا.

وكانت وسائل إعلام عربية أفادت في وقت سابق بقيام الشرطة العسكرية الروسية باعتقال عناصر من شركة "فاجنر" في سوريا، بعد التمرد المسلح الذي قامت به "فاغنر" في مدينة روستوف جنوب غربي روسيا ليلة السبت.