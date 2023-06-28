شكرا لقرائتكم خبر عن موسم الحج.. "الدفاع المدنى" السعودى يرفع جاهزيته بجسر الجمرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفعت المديرية العامة للدفاع المدني بالسعودية درجة الاستعداد في جميع أرجاء جسر الجمرات والساحات المحيطة به لاستقبال ضيوف الرحمن، وتقديم الخدمات الإنسانية خلال رمي الجمرات.