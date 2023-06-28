شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة مباحثات كويتية فرنسية تتناول آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد وزير الخارجية الكويتى الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح مع مستشار رئيس الجمهورية الفرنسية لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باتريك دوريل، جلسة مباحثات وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها الشيخ سالم الصباح في العاصمة الفرنسية باريس والتي تناولت آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وقالت الخارجية الكويتية فى بيان لها الثلاثاء أن اللقاء تناول بحث سبل تعزيز وتنمية التعاون القائم بين دولة الكويت وفرنسا في مجمل القطاعات السياسية والأمنية والاقتصادية وذلك توطيدا لركائز الأمن والاستقرار وتحقيقا للتطور والنماء المنشود بين البلدين الصديقين.

كما تم بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الحيوية والمهمة في منطقة الشرق الأوسط بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأزمة في أوكرانيا وتداعياتها على الصعيدين الإقليمي والدولي وسبل تعزيز التعاون المشترك لمواجهة تبعات الحرب ومناقشة الجهود الإنسانية المبذولة في هذا الإطار كما تم التأكيد خلال اللقاء على الالتزام الثابت بتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة والعمل المشترك للحفاظ على النظام الدولي وتكريس قيم ومبادئ القانون الدولي وصون الأمن والسلم الدوليين.

ومن جانبه نقل مستشار الرئيس الفرنسي دوريل تحيات ماكرون لدولة الكويت وقيادتها الحكيمة، مؤكدا أن العلاقات الوثيقة مع دولة الكويت وقيادتها تحظى بأولوية لدى القيادة الفرنسية موجها دعوة للقيادة السياسية في دولة الكويت لزيارة فرنسا تعزيزا وتوثيقا للعلاقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقين.