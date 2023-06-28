شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإمارات يؤدى صلاة عيد الأضحى بمسجد الشيخ زايد فى أبوظبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، اليوم الأربعاء صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد الشيخ زايد الكبير يأبوظبي.

وبحسب موقع العين الإخبارى، أدى هذه الشعيرة إلى جانب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عدد من الشيوخ، والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة وجموع المصلين.

وألقى خطبة العيد، الدكتور عمر حبتور الدرعي، مدير عام مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، بعنوان "عيدنا تماسك أسري"، ودعا الله، في الختام، أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الجميع باليمن والبركات، وعلى دولة الإمارات بدوام الاستقرار والازدهار.

وعقب أداء صلاة العيد تبادل رئيس دولة الإمارات، التهاني مع المصلين بحلول هذه المناسبة الكريمة، ثم زار الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والشيوخ، ضريح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وقرؤوا الفاتحة على روحه، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه وأن يجزل مثوبته جزاء ما قدمه لشعبه وأمته.

وعقب أداء صلاة العيد، كتب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على حسابه بموقع "تويتر": "أبارك لإخواني الحكام وشعب الإمارات والمقيمين على أرضها والشعوب العربية والإسلامية بعيد الأضحى المبارك.. وأدعو الله تعالى أن يعم السلام والأمن ربوع العالم كله.. العيد مناسبة للتراحم والمحبة والتسامح.. وما أحوج البشرية لاستلهام هذه المعاني من أجل عالم يسوده الاستقرار والازدهار".