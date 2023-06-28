شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل شابا من الأقصى ويحتجز آخرين فى أنحاء متفرقة من القدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وأفادت مصادر فلسطينية بالقدس، بأنه لم يتسن معرفة هوية الشاب المعتقل، مضيفة أنه جرى احتجاز شبان آخرين أثناء مرورهم في طريق الواد بالمدينة المحتلة، وآخرين في طريق المجاهدين، ودققت في هوياتهم، وآخرين في طريق باب حطة، وتم تفتيشهم.

وتشن قوات الاحتلال حملات اعتقالات يومية في مناطق ومدن الضفة الغربية، وتتعمد التنغيص على الفلسطينيين خاصة في الأعياد والمناسبات الدينية.