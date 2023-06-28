شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يهنئ الحجاج والمسلمين بمناسبة عيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الحجاج والمسلمين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال الملك سلمان عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": نستلهم في الحج معاني التعاضد والأخوّة والوحدة التي تتجسد في مشهد حجاج بيت الله الحرام، وقد انتظمت صفوفهم من أجل غاية واحدة. ومع حلول عيد الأضحى المبارك، نسأل الله أن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يحقق لبلادنا وللمسلمين والعالم الخير والازدهار. وكل عام وأنتم بخير.

يذكر أن حجاج بيت الله الحرام يتوجهون غدا الخميس إلى مشعر"منى" لقضاء أيام التشريق الثلاثة التى توافق 11 و12 و13 من ذى الحجة، وأيام التشريق هى الأيام الثلاثة بعد يوم النحر أول أيام عيد الأضحى المبارك، وسبب التسمية بأيام التشريق؛ لأن الناس كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحى، أى يبرزونها للشمس، وقيل لأن صلاة العيد بعد شروق الشمس، وهذه الأيام تبع ليوم العيد فسميت أيام التشريق، وقيل لأن الهدايا والضحايا لا تنحر حتى تشرق الشمس.