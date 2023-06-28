إرشادات "الحج" لتجنب الزحام والتدافع أثناء رمى الجمرات.. تعرف عليها

وبعد صلاة فجر أول أيام عيد الأضحى المبارك توجه الحجاج إلى مشعر منى لرمي جمرة العقبة الكبرى ثم ذبح الهدي أو شراء صك الهدي من الجهات التي خصصتها السلطات السعودية لهذا الأمر، ثم يتوجه من يريد الحجاج لبيت الله الحرام لأداء طواف الإفاضة ويجوز تأخيره إلى ما بعد انتهاء أيام التشريق، بينما يفضل بعض الحجاج الانتظار لما بعد أيام التشريق لأداء طواف الإفاضة.