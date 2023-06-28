شكرا لقرائتكم خبر عن مطوفو الدول العربية تجهز مخيمات منى على مساحة 352 مترًا مربعًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقر 320 ألف حاج تابعين لمطوفي حجاج الدول العربية اليوم الأربعاء في مشعر منى، بعد أن وقفوا على صعيد عرفات الطاهر، ونفروا مساءً إلى مزدلفة بكل سلاسة ويسر وسهولة.

وتم الاستعانة بـ 4000 حافلة لنقل الحجاج في النفرة من مشعر عرفات إلى مزدلفة، وتم نقل 154 ألف حاج بنظام النقل بالرد عبر 3450 حافلة، فيما نقل 25500 ألف حاج بنظام النقل بالردين عبر 565 حافلة.

وتطبق لأول مرة على مستوى حجاج الدول العربية نظام النقل الترددي، وتم تجهيز مخيمات منى على مساحة 352 ألف متر مربع وهيأتها بكل وسائل الراحة، وزودتها بمطابخ حديثة على 50 مترًا لكل مركز خدمة استعدادًا لاستقبال الحجاج يوم العاشر في منى لقضاء أيام التشريق، كما تم تخصيص لكل مركز خدمة غرفة نفايات بعدد 113 غرفة في كل مشعر منى.