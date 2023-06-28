الجيش الأردني يعلن إسقاط طائرة مسيرة حاولت اجتياز الحدود من سوريا

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الأردني، الأربعاء، إسقاط طائرة مسيرة حاولت اجتياز الحدود من الأراضي السورية.

ونقل بيان للجيش عن مصدر عسكري القول إن "قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية".

وأضاف المصدر أنه جرى التعامل مع المسيرة وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وتحويل "المضبوطات" إلى الجهات المختصة.

ولم يكشف بيان الجيش عن نوع المضبوطات التي كانت تحويها الطائرة.

وأوضح الجيش الأردني أن المسيرة التي أُسقطت الأربعاء هي ثالث طائرة قادمة من الأراضي السورية خلال الشهر الحالي.

وعادة ما تشهد الحدود السورية الأردنية عمليات متكررة لتهريب المخدرات.