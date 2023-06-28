شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا: مقتل 11 من قيادات المجموعات الإرهابية بالغارة الجوية في إدلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الدفاع السورية مقتل 11 من قيادات المجموعات الإرهابية خلال الغارة الجوية التي نفذتها القوات المسلحة السورية بالتعاون مع القوات الجوية الروسية في منطقة جبل الأربعين بريف إدلب شمالي البلاد.



وكشفت الوزارة ،في بيان بثته وكالة الأنباء السورية(سانا) اليوم الأربعاء، عن أنه من بين قتلى الغارة الجوية: أبو كرمو مورك، وداوود محمد، وأبو سيف مصطفى الساحلي، وحيدرة محمود الغاب، وأبو البراء أبين، وأبو سيفو الحموي، وأبو مجاهد ربيع الغاب، وأبو الزبير سرجي، ورضوان ريحان، وعبد الحميد عكل، وأبو أحمد شيخ سنديان.



وجاءت الغارة الجوية رداً على الاعتداءات اليومية المتكررة التي تنفذها التنظيمات الإرهابية على المدنيين في المناطق السكنية الآمنة في ريف حماة، نفذت القوات المسلحة بالتعاون مع القوات الروسية ضربات جوية وصاروخية دقيقة ونوعية استهدفت من خلالها المقرات المحصنة للتنظيمات الإرهابية في منطقة جبل الأربعين في ريف إدلب، بما فيها من أسلحة وذخائر وأدوات توجيه وطائرات مسيرة استطلاعية وضاربة ومعدات تنصت وتشويش، وأدت هذه الضربات إلى تدمير المقرات الإرهابية بالكامل، ومقتل وإصابة عشرات الإرهابيين.



وكانت القوات المسلحة السورية قد أعلنت في الـ 25 من الشهر الجاري تنفيذها بالتعاون مع القوات الجوية الروسية عدة عمليات نوعية أدت إلى تدمير مقار ومستودعات للإرهابيين ومواقع لإطلاق الطائرات المسيرة في ريف إدلب، بما فيها من أسلحة وذخائر وطيران مسير، وقضت على عشرات الإرهابيين وأصابت آخرين.