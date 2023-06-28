شكرا لقرائتكم خبر عن المركز السوري للزلازل: تسجيل 8 هزات أرضية خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن المركز السوري للزلازل، رصد 8 هزات أرضية خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وذكر المركز في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية أن محطات الشبكة للرصد الزلزالي سجلت منذ مساء أمس حتى صباح اليوم الأربعاء 8 هزات أرضية، منها 3 هزات في لواء إسكندرون تراوحت شداتها بين 2 و2.7 درجة على مقياس ريختر، و3 هزات في تركيا أكبرها بقوة 3.9 درجة.
كما سجلت المحطات هزتين عند الحدود السورية التركية أكبرهما بقوة 2.3 درجة على مقياس ريختر.
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