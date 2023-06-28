مُستوطنون يعتدون على مدنيين فلسطينيين جنوب الضفة الغربية المُحتلة

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القاهرة - سامية سيد - اعتدى مُستوطنون إسرائيليون، بحماية جيش الاحتلال، اليوم الأربعاء، على مواطنين فلسطينيين في منطقة "مسافر يطا" النائية، بمُحافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية المُحتلة.



وقال شهود عيان إن المستوطنين تعدوا على المواطنين الفلسطينيين في المنطقة المذكورة عقب تصديهم لمحاولة المستوطنين بناء خيام على أراضيهم.



ويواجه الفلسطينيون في منطقة "مسافر يطا" تهديد التهجير القسري لصالح المستوطنين. وقد أعلن جيش الاحتلال "مسافر يطا" منطقة تدريب عسكري مُغلقة العام الماضي.



وقال مُنسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في جنوب الخليل راتب الجبور إن عشرة فلسطينيين على الأقل أصيبوا برضوض وكدمات وعولجوا ميدانيا، بعد الاعتداء عليهم من قبل المستوطنين، كما جرى الاعتداء على مُتضامنين أجانب، بينهم ناشط إسرائيلي.