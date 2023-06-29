شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب: عفو ملكى عن 1434 مدانا بمناسبة عيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس، أمرا بالعفو عن 1434 مدانا، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، لسنة 1444 هجرية 2023 ميلادية.

وأفادت وزارة العدل المغربية - في بيان الأربعاء - بأن أمر العفو شمل المعتقلين - عددهم 1189 - حيث تم العفو عما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لـ 171 نزيلا، والتخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لـ 1012 نزيلا، وتحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لـ 6 نزلاء.

كما شمل الأمر الملكي من هم في حالة سراح - وعددهم 245 شخصا - حيث جرى العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لـ 86 شخصا، والعفو من "العقوبة الحبسية" مع إبقاء الغرامة لـ 19 شخصا، والعفو من الغرامة لـ 136 شخصا، والعفو من عقوبتي الحبس والغرامة لثلاثة أشخاص، والعفو من الغرامة، وعما تبقى من "العقوبة الحبسية" لشخص واحد.