شكرا لقرائتكم خبر عن "العصبان" على رأس المائدة التونسية فى عيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل المسلمون حول العالم كل عام في يوم العاشر من ذي الحجة بعيد الأضحى المبارك، حيث يستعد المسلمون في شتى بقاع الأرض لاستقبال تلك المناسبة السعيدة المباركة، من خلال شراء الأضحيات وتزيين المنازل والاستعداد الروحاني بصوم يوم عرفات والصلاة، وغيرها من مظاهر الاحتفال.

ومما لا شك فيه أن المطبخ يشكل جزءا وموروثا من ثقافة شعوب العالم بشكل عام والشعوب العربية بشكل خاص، وهو عنصر مشكل لهويتها عن غيرها من الدول ويعكس ثقافة البلدان وتاريخها، ولكل دولة مطبخها الخاص بها والذي يختلف من دولة لأخرى ونجد أن أكلات هذه المطابخ تعطي لمحة بالمثل من عادات شعوب تلك البلدان.

ويعد الوطن العربي منطقة غنية بالأكلات الشعبية المختلفة التي يشتهر بها كل بلد وتعتبر واحدة من عوامل الجذب السياحي والتي لا تقتصر فقط على الطعم والمذاق بل تعتبر بمثابة عادات وتقاليد تعكس تاريخ وحضارة المنطقة العربية.

ومن أشهر المطابخ العربية المطبخ التونسي والذي يصنف على أنه من المطابخ العريقة والغنية بالمقبلات والحلويات التي تتسم برونقها ومذاقها المختلف، والأكلات التونسية لها ثقافة وتاريخ في أصول الطهي حيث يشتهر بتنوع أطباقه الشهية اللذيذة التي تقدمها المائدة التونسية في رمضان وهو خلاصة ثقافات عديدة.

ويعتمد المطبخ التونسي في الأساس على الهريسة، والتوابل، وزيت الزيتون والفلفل الأحمر الحار وطحين القمح ولحم الضأن، كما يعد الخبز عنصرا أساسيا في المطبخ التونسي، إذ أنه يكون مصاحبًا لجميع الأطباق بشكل أساسي تقريبا.

كما أنه لا يغيب عن أي طاولة تونسية في عيد الأضحى "العصبان" وهو من أشهر الأكلات التونسية في عيد الأضحى رغم ما تتطلبه من عناء كبير.

وتقول آمنة العبيدلي ربة منزل أن العصبان أحد أشهر الأطباق التونسية في عيد الأضحى، ويتم تحضيره عن طريق قطع أجزاء من الكبد والرئة والقلب والأمعاء في شكل قطع صغيرة، يتم خلطها مع البقدونس والأرز وببعض البهارات، قبل أن يُحشى هذا الخليط داخل قطعة كبيرة من معدة الأضحية التي تتم خياطتها، ثم ​​تغلى هذه القطع الكبيرة في مياه ساخنة لمدة تقارب نحو ساعة، قبل تقسيمها إلى قطع أصغر معدة للأكل.

وأضافت أن "القلايا" التي تتكون أساسا من قطع لحم وكبد الخروف من أبرز الأكلات التي تنتشر في مختلف مناطق البلاد ويرتبط إعدادها بعيد الأضحى، ويتم تناولها مع الكسكسي.

وأوضحت أن "المحمر" الذي يتكون من لحم الضأن والبصل والبطاطس من أبرز الأكلات أيضا التي تلجأ إليها المرأة التونسية في عيد الأضحى.. مشيرة إلى أن من بين الأكلات الشعبية الشهيرة أيضا في بعض المناطق خاصة الساحل والجنوب هي "القديد" وهي عبارة عن لحم وشحم مجفف يتم تقطيعه من الأضحية وتمليحه جيدا ثم تعريضه للشمس حتى يجف ثم قليه والاحتفاظ به للشتاء.