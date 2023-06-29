شكرا لقرائتكم خبر عن "شئون الحرمين" تعلن نجاح خطة استقبال الحجاج لأداء طواف الإفاضة بالمسجد الحرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، نجاح خطة الرئاسة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لأداء طواف الإفاضة في أول أيام عيد الأضحى المبارك، مع تهيئة جميع الخدمات والإمكانات؛ لضمان سلامة وصحة ضيوف الرحمن.

وأشار السديس إلى إنه تم تنظيم حركة الحجاج بشكل محكم وانسيابي منذ وصولهم للمسجد الحرام، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية كافة، مشيدًا بالجهود المبذولة من قِبَل العاملين والمتطوعين في تقديم أفضل الخدمات للحجاج، والتزامهم بأعلى مستويات المهنية.

وأضاف: "أن هذا النجاح في إدارة الحشود يؤكدُ تميُّزَ المملكة العربية السعودية بإدارة شؤون الحج بكفاءة وإتقان، بما يتوافق مع توجيهات خادمِ الحرمين الشريفين، وسموِّ وليِّ عهده الأمين حفظهما الله".

وأشار إلى أن الحكومة السعودية تولي الحج والعمرة أكبر اهتمام منذ توحيد البلاد على يد المؤسس الملك عبد العزيز وبتوالي أبنائه بعده في الحكم،وضع كل منهم خدمة الحجاج والمعتمرين ورعاية شؤون الحرمين نُصْبَ عينيه، لافتًا النظر إلى أن المملكة قامت بتوسعات وتطوير في الحرمين الشريفين، وإطلاق مشاريع ضخمة لتطوير المشاعر المقدسة، وإنشاء مشاريع نقل حديثة؛ لتسهيل حركة الحجاج، واستخدام التقنيات المتطورة والتطبيقات الذكية لتنظيم شؤون الحج، وإقامة مشاريع صحية وخدمية؛لضمان راحة ضيوف الرحمن.