شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم عدة قرى فى "جنين" شمال الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، عدة قرى وبلدات في محافظة جنين، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر أمنية فلسطينية، أن قوات الاحتلال اقتحمت شمال شرق جنين، وغربها، وجنوبها، وكثفت من تواجدها العسكري في المحافظة، ونصبت حواجز متنقلة، ما أدى الى إعاقة تحركات السكان، وسط تحليق مكثف لطائرات الرصد والاستكشاف.