شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة السعودية": 1098 إصابة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس بين الحجاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضحت وزارة الصحة السعودية، أن مراكز الإجهاد الحراري في جميع المستشفيات في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة استقبلت حتى اليوم الخميس، 1098 إصابة بين الحجاج بالإجهاد الحراري وضربات الشمس، مشيرة إلى أن هذا الموسم يشهد ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة، وزيادة مطردة في أعداد الإصابات.

وجددت وزارة الصحة السعودية - في بيان اليوم - تحذيراتها المستمرة لحجاج بيت الله الحرام بعدم التخلي عن استخدام المظلة الشمسية طوال فترة النهار، وشرب كميات كافية من المياه والسوائل، والحرص على عدم إجهاد النفس بكثرة الحركة دون ضرورة، وعدم الوقوف فترات طويلة في قوائم الانتظار؛ تجنبًا لخطر الإصابة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس.

يذكر أن "الصحة" جهزت خلال موسم حج هذا العام فى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة منشآتها الصحية لتقديم الخدمات العلاجية لضيوف الرحمن، حيث بلغ عدد المستشفيات 32 مستشفى، يساندها 140 مركزًا صحيًّا، وزادت سعتها السريرية إلى 6132 سريرًا، فيما بلغ عدد الأسرة المخصصة للعناية المركزة 761 سريرًا، وبلغ عدد الأسرة المخصصة لضربات الشمس 222 سريرًا، كما بلغ عدد الكوادر الصحية المؤهلة لخدمة ضيوف الرحمن نحو 32 ألف ممارس.